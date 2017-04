Bosz zag gespannen Ajax: De durf was niet helemaal aanwezig

Of Ajax de halve finaleplaats voor de poorten van de hel had weggesleept? ,,Dat mag je wel zeggen'', sprak hij tegenover RTL 7. ,,Als je in de verlenging met tien man staat, en vervolgens ook nog met 3-0 achter komt, dan zullen weinig mensen meer rekening met ons hebben gehouden.''

Waar Ajax in het thuisduel vrijuit voetbalde en druk durfde te zetten, was het in Gelsenkirchen een stuk minder. ,,Het zal uiteindelijk wel iets met spanning te maken hebben gehad. In dit stadion moet je ook durven voetballen, zonder dat je naar voren wordt geschreeuw door je eigen fans. Die durf was vandaag bij een paar jongens niet helemaal aanwezig.''