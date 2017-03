Bosz: Zou het in Oranje wel aandurven met De Ligt

,,Matthijs is gewoon echt een heel goede speler, dat heeft hij vandaag ook weer laten zien. En anders had ik hem ook niet opgesteld in zo'n belangrijke wedstrijd, op die leeftijd. Hij is positioneel sterk, snel, sterk. Natuurlijk zal hij heus nog fouten maken, of een terugval krijgen, maar hij doet het geweldig.''