Botteghin: Neres moet vooral aan Ajax' speelstijl wennen

,,David Neres heeft bij Ajax ongetwijfeld allerlei mensen om hem heen die helpen. Toen ik als jonge speler bij PEC Zwolle neerstreek, sliep ik in een huis met andere spelers. Ik moest heel veel zelf doen. Maar mijn voordeel was dan wel dat ik achterin speel. Daar moet je toch meer wennen dan iemand die in de voorhoede speelt, denk ik. Of ik David Neres verwacht op 2 april? Misschien moet hij nog iets langer wennen haha. Dat hij pas volgend seizoen speelt. Nee, serieus. Ik ken hem niet echt als speler, hij heeft maar een paar wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld in Brazilië. Er is veel geld voor hem neergeteld dus er zijn hoge verwachtingen. Dat had ik dan weer niet toen ik startte bij PEC.’’