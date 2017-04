Boze fans wachten spelersbus Roda JC op

De sfeer was niet dreigend en de meeste fans gedroegen zich. Van de directie was niemand aanwezig om naar de klachten van de fans te luisteren. Door het verlies en de winst van GA Eagles (bij FC Twente, 1-2) staat Roda met nog zes wedstrijden te gaan laatste in de eredivisie.



De fans lieten tijdens het duel in Den Haag al zien dat ze de instelling van de spelers op het veld zat waren. Na de rust bleef een groot deel van de 500 supporters uit protest binnen.