Brands: Er is niets om tevreden over te zijn bij PSV

Er is echter niks om tevreden over te zijn, benadrukt de technisch manager van PSV. ,,We hebben eerlijk geëvalueerd en blijven dat doen. Ja, we hebben gefaald in het bekertoernooi, zijn geen kampioen geworden en in Europa niet doorgekomen. Dan is er helemaal niets om tevreden over te zijn. Dat lijkt me heel duidelijk en ik ben daarvoor absoluut mede-verantwoordelijk. Natuurlijk had ik dingen anders kunnen doen en misschien ook moeten doen. Maar dat blijft met de wijsheid van achteraf altijd makkelijk oordelen."



Brands gaf eerder deze week al aan dat de doelpuntendroogte van Luuk de Jong een van de grootste tegenvallers voor PSV is geweest en dat dit voor de club moeilijk te voorzien was. De afgelopen twee seizoenen maakte De Jong gemiddeld 23 goals, nu 8. ,,Die cijfers spreken voor zich. Je kunt dan wel zeggen dat we een buitenspeler erbij hadden moeten halen, maar we waren afhankelijk van anderen. We zijn er vorig seizoen in de zomer ook mee bezig geweest, maar wel in de veronderstelling dat Luciano Narsingh zou vertrekken. Uiteindelijk kwam er pas diep in de laatste transferweek heel serieuze belangstelling voor hem en toen hebben we niet meer kunnen schakelen. En er zijn financieel ook grenzen voor ons."