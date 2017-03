Brands: In 2014 wel de kracht om beslissende goal te maken

Door Rik Elfrink

Volledig scherm Jens Toornstra in duel met Hector Moreno © Pim Ras PSV won met 4-3, nadat in de laatste minuut vier spelers na een corner van de tegenstander een sprint van honderd meter trokken en via een knap staaltje teamgeest de winnende goal maakten. ,,Zo'n goal zou afgelopen zondag niet gevallen zijn", aldus de technisch manager van PSV.



Een soort mentale hongerklop. Dat is volgens Brands één van de oorzaken van het falen van PSV in dit seizoen. In duursporten herstellen atleten na een dag doorgaans prima van een fysieke hongerklop. Ze presteren soms zelfs als nooit tevoren. Maar mentale honger? Is die ook zo eenvoudig te stillen? ,,We hebben vertrouwen dat we de tweede plek nog kunnen halen", zegt de voetbalbaas van PSV. ,,We zullen er vol voor moeten gaan en hebben dan na een ronde Europees voetbal al zekerheid over het bereiken van de groepsfase van de Europa League en kunnen met nog een voorronde zelfs de Champions League in."

Vooral het feit dat PSV in het bekertoernooi ogenschijnlijk zonder inspiratie van Sparta verloor, zit Brands nog hoog. ,,Dat vind ik de meest vervelende nederlaag. De bekerwinnaar gaat naar de groepsfase van de Europa League en die route is nu afgesneden voor ons. In de Champions League hadden we dit seizoen te maken met een heel sterke poule en heeft iedereen zich een beetje verkeken op de kracht van Rostov. In de competitie hebben we in te veel wedstrijden gelijkgespeeld en we hebben niet zondag, maar met die remises deze uitgangspositie gekregen."

Doorselecteren is volgens velen het toverwoord en had dit seizoen mogelijk een hoop sportieve ellende kunnen voorkomen bij PSV. ,,Ja prima", zegt technisch manager Brands, die tegelijkertijd op de rem trapt en pareert. ,,Maar als er niemand komt, of zich niets interessants voor een speler aandient die nog bij ons onder contract staat? Moet je zo iemand dan wegsturen. Nee, dat kan niet met spelers die hier goed gepresteerd hebben. Dan ben je zelfs blij dat ze hun contract met een jaar verlengen. Dat waren we bijvoorbeeld bij Jetro Willems."

PSV investeerde dit seizoen niet in de aanval, omdat Brands naar eigen zeggen niet wilde 'halen om het halen'. ,,We zochten iemand die onze selectie echt substantieel zou versterken en dachten die gevonden te hebben in de persoon van Bruma (een aanvaller van Galatasaray, red.). Dat is niet gelukt en zo'n kans is daarna in de zomer en de winterstop niet meer voorbij gekomen."

De titeldroom van PSV is over en dus is het zwartepieten onder de achterban begonnen. Ook Brands ontkomt niet aan kritiek. ,,Dit jaar zijn er twee goede concurrenten. En ik wijs op die goal tegen Feyenoord van 2014 om te laten zien dat we toen wel zoiets konden. Dat heb je in dit soort seizoenen nodig om kampioen te worden. Nu konden we het niet."

Na de 0-0 van augustus tegen FC Groningen in eigen huis en het ongelukkige verlies tegen Atlético Madrid en Feyenoord in september is er misschien iets in de groep geslopen, denkt Brands.