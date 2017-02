Brands wijt malaise PSV aan 'gebrek aan honger'

Door Rik Elfrink

Niemand stond te popelen om tekst en uitleg te geven over het nu al mislukte seizoen. Jeroen Zoet wilde niet meer praten over zijn fatale 'inhaalmanoeuvre', technisch manager Marcel Brands stond alleen voor de camera van de NOS en trainer Phillip Cocu bleef bij de training binnen. Brands wijt de malaise vooral aan een gebrek aan honger in de spelersgroep die hij zelf heeft samengesteld en dagelijks door Cocu wordt getraind.

Quote PSV is toe aan een kritische evaluatie Een Johan Cruijff Schaal is de enige tastbare herinnering die PSV overhoudt aan voetbaljaar 2016-2017. Het komt maar zelden voor dat de ploeg al in februari is uitgeschakeld in Europa, het bekertoernooi en de strijd om de landstitel. Een troostprijs (de tweede plek) is nog haalbaar, maar ook mijlenver weg. Ajax staat zes punten en negen goals voor en met nog tien wedstrijden te gaan lijkt PSV voor volgend seizoen genoegen te moeten nemen met een plek in de voorrondes van de Europa League. De situatie is op dit moment even uitzichtloos als troosteloos.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen met de club die vorig seizoen op de laatste speeldag onverwacht kampioen werd en elf maanden geleden nog bijna de kwartfinale van de Champions League bereikte? Zowel op het veld als in de bestuurs- en toezichtkamer ontbrak het aan dadendrang die de huidige afgang had kunnen voorkomen.

Het eerste puzzelstuk voor het echec van nu, is al vorige zomer geproduceerd. PSV had destijds miljoenen over voor de 23-jarige Portugese aanvaller 'Bruma' van Galatasaray. Nadat de transfer om financiële redenen afketste, besloot Brands ineens om door te gaan met de bestaande bezetting voor de voorhoede. De 20-jarige Oleksandr Zinchenko werd nog wel gehuurd en Steven Bergwijn (19) maakten promotie, maar een nieuwe topaanvaller kwam er niet.

Versterking kwam er vooral voor het middenveld, met Siem de Jong, Bart Ramselaar en in de winterstop Marco van Ginkel. PSV wilde eerst de (later tandeloze) aanval verspijkeren, maar ging toch verder met onder anderen Luciano Narsingh en Florian Jozefzoon, die vorige maand vertrokken. Zelfs toen zij weg gingen, jong talent Luiz 'Beto' da Silva afhaakte en duidelijk was dat Jürgen Locadia nog een tijd eruit zou liggen, besloot Brands niet te investeren in de aanval. Inmiddels is middenvelder Bart Ramselaar de eerste linksbuiten van de club. Hoeveel ruimte Brands van de raad van commissarissen heeft gekregen, is onduidelijk.

Naast de voorhoede bleef ook de technische staf bij PSV onaangeroerd. Natuurlijk had PSV voor de winterstop pech met een aantal blessures, maar die was er in voorgaande jaren ook. Met de bij PEC Zwolle vertrekkende Ron Jans is trainer Phillip Cocu de langstzittende coach in het betaald voetbal en na ruim vier jaar (waarvan drie maanden ad interim) dringt de vraag zich op of PSV niet toe is aan verfrissing.

Cocu heeft bij PSV bijna alles meegemaakt en start in juli met een grotendeels vernieuwde spelersgroep. Waarschijnlijk start een totaal nieuwe cyclus, op het niveau waar PSV drie jaar geleden aan de net afgesloten succesreeks begon. Heeft Cocu nog de energie en vooral het vermogen om de groep ook dan aan de praat te krijgen? Twijfels zijn gerechtvaardigd, zeker na de eerste seizoenshelft die PSV achter de rug heeft en de bijna klassieke fout om bijna nergens door te selecteren.

Nu de honger volgens Brands ontbreekt, is het net zo goed de vraag of de spelers in alle opzichten voldoende te eten hebben gekregen. Het is altijd makkelijk om te wijzen naar het collectief en naar de spelersgroep, maar de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat ligt toch echt bij Brands en Cocu zelf. Bij PSV breken zelden opstanden uit en na de successen van de laatste twee jaar is het logisch dat beiden enig krediet hebben. Toch kunnen ook hun namen niet ontbreken in de conclusies van een kritische interne evaluatie.

