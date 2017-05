Bredase vrienden scheuren per Porsche naar twee finales binnen 24 uur

Wat doe je als het ene voetbalhart geel-zwart kleurt en het andere rood-wit? En je favoriete voetbalclubs NAC en Ajax binnen 24 uur ook nog eens finale spelen? Johan de Vos (28) en Jop Mommersteeg (29) uit Breda stapten dinsdagochtend om vijf uur in de auto voor een idiote voetbalreis die het duo van Breda via Stockholm weer terug naar Breda voert.

Door Corné Verschuren

Als het goed is, parkeert het duo donderdagavond om vijf voor half zeven hun - geleende - Porsche Cayenne weer voor het Rat Verleghstadion in Breda. “Met de cup op de achterbank en 3000 kilometer extra op de teller”, zegt Johan de Vos, eigenaar van café Boerke Verschuren. Tijdens een stop aan de Zweedse grens is er even tijd om te bellen met de krant.

In de kroeg

Het idee om naar beide wedstrijden te gaan ontstond – hoe kan het anders – in de kroeg. De Vos: “Na 21 jaar speelt mijn club Ajax eindelijk weer een Europese finale. Ik wilde per se bij de wedstrijd tegen Manchester United zijn. Gelukkig kon ik nog twee kaarten op de kop tikken. 900 euro per stuk, dat dan weer wel.” Bedrijfsleider Jop Mommersteeg wilde wel mee. “Onder één voorwaarde: donderdagavond wel in vak G bij de wedstrijd NAC-NEC. Voor die wedstrijd hebben we ook kaartjes: 17 euro per stuk. En NAC is mijn club.” De Vos: “Op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar: we gaan het gewoon doen!”

Klein biertje

Met het vliegtuig naar Stockholm was geen optie voor De Vos en Mommersteeg. Alles volgeboekt. Gelukkig stelde een van de schoonvaders zijn Porsche Cayenne beschikbaar. “Dat schiet lekker op. Alleen toen ik stond te tanken, schrok ik wel even van het bedrag. Ik dacht even dat de tank lek was”, zegt De Vos.