Breinburg na verlies: Kansloos, leek wel trainingspartijtje

NEC maakte zaterdagavond tegen FC Utrecht (0-3) een geslagen indruk. De zo vaak geprezen passie en tactische discipline was dit keer niet de bekennen bij de Nijmegenaren. Toch wijdt Gregor Breinburg de nederlaag in het eigen Goffertstadion niet aan een gebrek aan enthousiasme.

,,Het ligt echt niet aan onze wilskracht. Die hebben we genoeg’’, reageerde de aanvoerder van NEC na afloop. ,,Op dit moment scoren we te weinig. Daarnaast waren we tegen Utrecht slecht aan de bal. Vandaar dat het wel op een trainingspartij leek. We waren volkomen kansloos.’’

Na de zevende nederlaag in acht duels is het volgens Breinburg zaak om weer op te staan. Hij wil niet over een crisis spreken. ,,Het liefst willen we ons zo snel mogelijk revancheren, maar misschien komt het interlandweekeinde wel als geroepen. Ik ga ervan uit dat we nu een paar vrije dagen hebben.’’

Vitesse

In de eerstvolgende competitiewedstrijd (op zondag 2 april) wacht Vitesse in Arnhem. Breinburg: ,,We hebben een extra week de tijd om naar Vitesse toe te werken. Dat duel is een wedstrijd op zich. Anders dan alle andere duels. Die leeft enorm. De derby komt als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden op een goed moment.’’