Bruns zet loopbaan voort bij Vitesse

Topscorer Jørgensen terug bij Feyenoord

13:42 Topscorer Nicolai Jørgensen (negentien doelpunten) keert zondagmiddag bij koploper Feyenoord terug in het basisteam voor de lastige uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De Deense aanvaller is hersteld van de blessure die hij vorige week zondag al vroeg opliep in de verloren kraker tegen Ajax (2-1).