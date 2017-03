Buitenspelers bedienen eindelijk Dolberg, primeur voor broertjes De Jong

Iedere eredivisiewedstrijd is een onuitputtelijke bron van opmerkelijke feiten en cijfers. AD.nl bundelt per speelronde de meest interessante statistieken van databureaus Gracenote en Opta.

Vitesse - Sparta 5-0

Volledig scherm © pro shots • Vitesse hield voor het eerst sinds de 2-0 winst op Go Ahead Eagles op 17 september 2016 thuis de nul en beëindigde daarmee een reeks van negen competitiewedstrijden op rij met een tegentreffer.

• Sparta is nu twaalf opeenvolgende wedstrijden zonder winst tegen Vitesse in alle competities (G3-V9).

• Arnold Kruiswijk moest 304 wedstrijden wachten op zijn eerste eredivisiedoelpunt, een record.

• Michel Breuer werd de eerste veldspeler die sinds de eeuwwisseling minimaal 500 competitiedoelpunten tegen krijgt terwijl hij op het veld stond (nu 503).

ADO Den Haag - NEC 1-0

• ADO won in het Kyocera Stadion meer wedstrijden van NEC dan van elk ander team (6).

• NEC incasseerde dit seizoen al meer uitdoelpunten (26) dan in heel 2015/16 (25).

• Mike Havenaar maakte zijn eerste doelpunt in de Eredivisie na 1026 minuten, zijn vorige doelpunt scoorde de Japanner op 28 augustus 2016.

• NEC schoot vaker dan iedere verliezende ploeg dit seizoen in een eredivisieduel (25 keer).

Volledig scherm © VI IMAGES

Go Ahead Eagles - PSV 1-3

• Elvis Manu werd de derde speler die deze eeuw met drie teams tegen PSV scoorde in de competitie, na Frank Demouge (4 teams) en Erik Falkenburg (3 teams).

• PSV scoorde in 2017 al vaker in de Eredivisie (26 keer) dan in de gehele eerste seizoenshelft (25).

• Luuk en Siem de Jong scoorden voor het eerst in dezelfde wedstrijd en noteerden tegen Go Ahead allebei vijf schoten, waaronder drie op doel.

• Go Ahead kreeg dit seizoen 8 strafschoppen tegen, het meeste van alle clubs en het meeste voor Go Ahead sinds de 13 uit het seizoen 1994/1995.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Heracles Almelo - FC Utrecht 2-1

Volledig scherm © ANP Pro Shots • FC Utrecht verloor voor het eerst sinds 31 januari 2016 een uitduel bij een club buiten de traditionele top 3. Dat gebeurde bij FC Twente (3-1).

• Het Polman Stadion was voor de 200ste keer het toneel van een eredivisieduel.

• Voor het eerst sinds 19 december 2015 scoort Heracles Almelo in de Eredivisie een winnende treffer in de 90ste minuut of later, destijds was het Gino Bosz met de 2-1 tegen FC Groningen.

• Justin Hoogma (18 jaar, 273 dagen) gaf de assist bij de 1-1 en werd de jongste Heracles-speler met een doelpunt of assist in de Eredivisie sinds Diego Biseswar op 16 september 2006 (18 jaar, 192 dagen).

Excelsior - sc Heerenveen 4-1

• Excelsior won voor het eerst sinds 19 november (tegen Sparta Rotterdam) een competitiewedstrijd; de Kralingers waren tussendoor twaalf duels zonder een zege (G7, V5).

• Heerenveen verloor voor het eerst sinds februari 2010 vijf opeenvolgende uitwedstrijden in de Eredivisie.

• Excelsior maakte dit seizoen al achttien doelpunten in het eerste half uur, meer dan iedere andere eredivisieploeg.

• Voor het eerst dit seizoen kwam Heerenveen tot slechts één schot op doel in een competitiewedstrijd.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Willem II - PEC Zwolle 2-0

Volledig scherm © ANP Pro Shots • Willem II hield voor de negende keer dit seizoen de nul. Alleen Feyenoord (14), Ajax (14) en PSV (12) deden dat vaker.

• Thom Haye maakte zijn derde eredivisiedoelpunt dit seizoen, allemaal als invaller. Hij maakte 3 van zijn 4 competitiedoelpunten in dit seizoen.

• Hoewel Obbi Oularé na 73 minuten werd gewisseld was er slechts één speler die dit seizoen meer persoonlijke duels uitvocht in een eredivisieduel dan de Willem II-spits tegen PEC (30, Kasper Dolberg 31 tegen Heerenveen).

• PEC heeft voor het eerst in de clubhistorie geen enkel doelpunt gemaakt tegen Willem II in een seizoen.

Feyenoord - AZ 5-2

Volledig scherm © Photo News • Feyenoord boekte de 700ste thuiszege in de Eredivisie; daarnaast hebben de Rotterdammers nu acht thuisduels op rij gewonnen in de competitie, de langste reeks sinds augustus 2003 (toen 15 op rij).

• De treffer van Derrick Luckassen was de eerste die Feyenoord tegen kreeg uit een standaardsituatie sinds speelronde 32 van vorig seizoen (toen Wout Weghorst namens Heracles Almelo uit een hoekschop).

• Tim Krul, spelend met rugnummer 24, staat dit seizoen op 24 reddingen en 24 tegentreffers bij AZ in alle competities.

• Jørgensen was dit seizoen in vijf duels zowel doelpuntenmaker als aangever, vaker dan iedere andere speler.

Roda JC - FC Groningen 3-1

• Roda JC won voor de derde keer in 2017 een thuiswedstrijd in de Eredivisie, net zo vaak als in 2015 en 2016 samen.

• Slechts twee van de dertien schoten van Dani Schahin dit seizoen waren op doel, maar die waren allebei wel raak (waaronder één in dit duel).

• Groningen pakte dit seizoen zeven rode kaarten, minimaal drie meer dan elke andere eredivisieploeg.

• Het Parkstad Limburg Stadion was voor deze speelronde het stadion waar de minste competitiedoelpunten vielen, maar door deze vier doelpunten evenaart het ADO's Kyocera Stadion op 24.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Ajax - FC Twente 3-0

• Ajax heeft 62 punten na de eerste 26 speelrondes. Dat zijn er twee minder dan vorig seizoen, maar minimaal één meer dan de elf seizoenen daarvoor.

• Ajax heeft nu 156 doelpunten gemaakt in thuisduels met FC Twente, meer dan tegen elke andere eredivisieploeg.

• Twente kwam voor de vierde keer in de laatste vijf seizoenen niet tot scoren in een competitieduel op bezoek bij Ajax.

• Kasper Dolberg maakte zijn dertiende eredivisiegoal van dit seizoen, maar pas de eerste op aangeven van de buitenspelers Traoré of Younes (Younes in dit geval).