Bulgarije uit, altijd lastig voor Oranje

• Na het fiasco van 2002, toen Nederland zich niet plaatste voor het WK, won Oranje de kwalificatiegroep in 2006, 2010 en 2014. Momenteel staat de ploeg van Blind met Zweden op een gedeelde tweede plaats achter Frankrijk.



• Als Oranje het uiteindelijk niet redt, is het na Turkije in 2006 het eerste land dat zich als nummer drie van het vorige WK er niet in slaagt zich te plaatsen.



• Nederland begint het kalenderjaar de laatste jaren steeds moeizaam. De laatste keer dat er met een overwinning aan het jaar werd begonnen, was in 2012 (3-2 tegen Engeland).



• Als Daley Blind zaterdag zijn 43ste interland speelt, passeert hij vader en bondscoach Danny Blind op de eeuwige ranglijst. Blind sr. kwam tot 42 optredens in Oranje.



• In de 16 interlands onder leiding van Blind, hield Oranje maar één keer de nul (2-0 oefenzege op Oostenrijk, 4 juni 2016). De laatste keer dat Nederland in een kwalificatieduel zonder tegentreffer van het veld stapte was op 12 juni 2015 tegen Letland (0-2), ter voorbereiding op het EK.