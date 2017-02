Büttner is blij met 'eerste stap op de weg terug'

Büttner (28) maakte in de winter de overstap van Dinamo Moskou naar Vitesse. Omdat hij in Rusland niet meer speelde, liep hij een grote conditionele achterstand op. De voorbije weken trainde hij tot drie keer per dag, maar hij was voor het duel met Ajax nog niet fit genoeg.



,,Ik had wel langer kunnen spelen dan nu”, zei Büttner, die na 83 minuten inviel voor Lassana Faye. ,,Maar ik ben blij dat ik terug ben. Ik heb hier lang op moeten wachten. Dit is de eerste stap op weg terug.”



Büttner werd enthousiast ontvangen door de aanhang van Vitesse. ,,Ik vond dat prachtig. Ik hoop nu ook snel weer mijn bijdrage te kunnen leveren. Met de rushes langs de lijn, zo is mijn spel. Het is jammer dat we deze wedstrijd hebben verloren. De eerste helft waren we niet goed. Maar we hadden een punt kunnen halen. In de tweede helft hebben we wel de kansen gehad.”