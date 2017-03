Buwalda lang aan de kant bij NEC met enkelblessure

PEC-poppen aan de strop gevonden bij Zwolse gracht

12:03 Aan de Diezenpoortenbrug langs de Zwolse stadsgracht zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag PEC-poppen aan een strop opgehangen. Bij de poppen hangt een spandoek met de tekst: 'Zwolle gaat eraan.' De actie gebeurde een dag voordat Go Ahead Eagles en PEC Zwolle elkaar in Deventer treffen voor de beladen IJsselderby.