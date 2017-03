Cambuur-trainer Hulshoff: 'Absoluut niet kansloos tegen AZ'

Onder toeziend oog van enkele honderden supporters werkte Cambuur woensdagochtend de laatste training af voor het duel in Alkmaar. Natuurlijk weet trainer Sipke Hulshoff dat AZ de favoriet is. ,,Maar wij zijn absoluut niet kansloos”, zegt Hulshoff. ,,AZ zit nu even in een mindere periode en wij hebben eerder dit bekertoernooi Ajax en FC Utrecht uitgeschakeld.”



Cambuur bereikte de halve finale door achtereenvolgens af te rekenen met FC Rijnvogels (0-1), TEC (0-4) en Ajax (2-1). FC Utrecht werd in de kwartfinale na strafschoppen verslagen, nadat het duel in de Galgenwaard in 2-2 was geëindigd.