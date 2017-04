Castro tart oude bekende Reza: 'Hij was boos op me'

Het begon tegen SC Heerenveen met een valse start voor Heracles. Ghoochannejhad schoot de strafschop binnen, maar Castro haalde kort daarvoor alles uit de kast om de aanvaller uit zijn concentratie te halen. ,,We kennen elkaar van Sint-Truiden, oefenden in het verleden ook vaak met elkaar, dus ik weet hoe hij is. Ik dacht: Ik probeer het gewoon. Nee, hij kon het niet waarderen, Reza was boos”, verklaarde Castro. Een knipoog volgt. “Beetje jammer dat-ie door het midden schoot.”

Wisselvallig

Heracles heeft inmiddels 34 punten en hoeft niet meer te vrezen voor nacompetitie. ,,Zo snel mogelijk veilig spelen is ons eerste doel. Dat is gelukt.” De blik gaat op de play-offs. ,,We staan nu negende. Als we dat vasthouden, zijn we gekwalificeerd. Maar we moeten er wel voor waken dat er geen uitglijders meer volgen. Want dat is wel een beetje het seizoen: wisselvallig. Het moet constanter worden.”