Chinese aanvaller Zhang Yuning langer bij Vitesse

Water in de mond in heerlijke maand

30 maart Een heerlijke maand vol topvoetbal ligt in het verschiet. Een blik op de speelkalender leert dat er na het komend weekeinde, met in eigen land de kraker Ajax - Feyenoord, ook over de grenzen veel te genieten valt. Het aprilfeest eindigt met de bekerfinale tussen AZ en Vitesse in de Kuip.