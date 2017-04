Cijfers: El Ahmadi steekt er met kop en schouders bovenuit

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In de 31ste speelweek van de eredivisie stak Feyenoord-middenvelder Karim El Ahmadi er met kop en schouders bovenuit. De Marokkaans international nam zijn ploeg tegen FC Utrecht op sleeptouw in de allesbeslissende fase van het seizoen. Hij kreeg van ons een acht.

Naast El Ahmadi vielen ook Excelsior-aanvaller Nigel Hasselbaink, het Turkse toptalent Enes Ünal en Bryan Linssen van FC Groningen op in positieve zin. Het trio kreeg een 7,5 als rapportcijfer. Bij Sparta waren de voldoendes op één hand te tellen. Door de nederlaag bij Roda JC (3-1) staan de Rotterdammers inmiddels op de zestiende plek. Hieronder alle cijfers.

Heracles Almelo – AZ Alkmaar 1-2

Heracles Almelo: Castro 7,5; Breukers 5,5, Te Wierik 5,5, Hoogma 6,5, Gosens 5,5; Bruns 6, Pelupessy 6, Niemeijer 6 (61. Darri -); Kuwas 6,5, Armenteros 6, Peterson 5,5.

AZ Alkmaar: Krul 6,5: Svensson 6,5 (68. Johansson -), Van Eijden 6,5, Vlaar 6,5, Haps 6; Luckassen 7, Van Overeem 7,5 (83. Rienstra -), Wuytens 6; Jahanbakhsh 6,5 (86. Bel Hassani -), Weghorst 7, Dos Santos 6.

Arbiter: Kuipers 6

Man van de wedstrijd: Eerlijk is eerlijk: zijn kans net na de 0-1 van Wout Weghorst had er best in gemogen. Maar verder speelde Joris van Overeem een prima duel op bezoek bij Heracles Almelo. Met zijn assist op Weghorst, zijn vijfde van het seizoen, brak Van Overeem de wedstrijd open. Door de overwinning kan AZ een plek in de top 9 nu niet meer kan ontgaan.

Roda JC – Sparta Rotterdam 3-1

Roda JC: Van Leer 6,5; Milec 6, Ananou 6 (46. Auassar 6 -), Kum 6,5, Van Peppen 6; El Makrini 6,5, Ajagun 7, Van Hyfte 7; Rosheuvel 7, Schahin 6,5, Van Velzen 6 (71. Paulissen -).

Sparta Rotterdam: Kortsmit 6,5; Dumfries 4, Breuer 4 (55. Spierings 6.5), Van Drongelen 4, Floranus 5; Sanusi 5, Van Moorsel 5, Dijkstra 4; Cabral 4,5 (69. Pogba -) Pusic 4, Brogno 5 (34. Verhaar 5).

Arbiter: Gözübüyük 6

Man van de wedstrijd: Gescoord in het eerste kwartier van een wedstrijd had Roda JC tot aan deze speelronde nog niet. Maar Abdul Ajagun bracht daar met zijn treffer in de veertiende minuut verandering in. Het bleek de opmaat voor een zeer belangrijke driepunter voor de Kerkradenaren.

ADO Den Haag – PSV 1-1

ADO Den Haag: Zwinkels 6,5; Ebuehi 7, Meissner 5,5, Kanon 6,5, Meijers 6; Malone 6,5, El Khayati 7, Gorter 6 (82. Fernandez -); Becker 6 (87. Wolters -), Havenaar 6,5, Duplan 6 (78. Schaken -).

PSV: Zoet 5,5; Arias 6, Isimat-Mirin 5, Moreno 5, Brenet 5; Pröpper 6, Guardado 6, Siem de Jong 5,5 (78. Ramselaar -); Pereiro 5 (69. Luuk de Jong -), Locadia 6 (89. Bergwijn -), Van Ginkel 5,5.

Arbiter: Nijhuis 6

Man van de wedstrijd: Twee jaar geleden speelde hij nog bij tweededivisionist Kozakken Boys, zaterdagavond hield Nasser El Khayati zich prima staande tegen het middenveld van PSV. Van de vijf duels waarin hij sinds zijn komst in de basis startte, verloor ADO Den Haag er slechts één (Vitesse-thuis, 0-2). De 28-jarige Rotterdammer staat daarmee symbool voor de opmars van de Hagenaars.

Excelsior – Vitesse 1-0

Excelsior: Hahn 6,5; Karami 6, Mattheij 6,5, De Wijs 7, Massop 6,5; Koolwijk 6, Fredy 6,5, Fortes 6,5; Elbers 7 (72. Ondaan -), Van Duinen 7 (89. Hadouir -), Hasselbaink 7,5.

Vitesse: Room 6,5; Leerdam 5, Kashia 5,5, Miazga (27. Büttner 5,5), Kruiswijk 5,5; Nakamba 6, Nathan 5,5 (63. Tighadouini -), Baker 5 (75. Zhang -); Rashica 5,5, Van Wolfswinkel 4,5, Foor 5.

Arbiter: Janssen 6

Man van de wedstrijd: Nigel Hasselbaink was zaterdagavond een ware plaag voor de defensie van Vitesse. Hoewel er meer dan één treffer achter zijn naam had mogen staan, liet hij wederom zien in een uitstekende vorm te verkeren. Met negen doelpunten beleeft de behendige aanvaller inmiddels zijn meest productieve seizoen ooit.

FC Twente – NEC Nijmegen 3-0

FC Twente: Marsman 6,5; Ter Avest 6, Andersen 6 (76. Hooiveld -), Bijen 6,5, Van der Lely 6,5; Mokotjo 6, Klich 6,5, Jensen 7 (68. George -); Yeboah 5,5 (84. Seys -), Ünal 7,5, Celina 6,5.

NEC Nijmegen: Delle 7; Heinloth 4,5 (59. Burnet 5), Dumic 4,5, Golla 4,5, Fomitschow 4,5; Grot 4,5, Bikel 4,5, Breinburg 4,5 (61. Von Haacke -), Rayhi 5; Kadioglu 4,5 (75. Groeneveld -), Awoniyi 4.

Arbiter: Blom 7

Man van de wedstrijd: Dat FC Twente met Enes Ünal een grote belofte in de gelederen heeft, werd ook tegen NEC weer duidelijk. De goaltjesdief won zijn duels, hield voortdurend twee man bezig en rondde vooral zijn tweede treffer van de avond voortreffelijk af.

Willem II – Go Ahead Eagles 2-0

Willem II: Lamprou 6,5; Ojo 5, Lachman 6, Peters 6, Van Anholt 5,5; Haye 6 (73. Schuurman -), Lieftink 4,5 (46. Sol 6,5), Kali 5, Croux 6; Falkenburg 5,5, Oulare 6.

Go Ahead Eagles: Zwarthoed 6; Groenbast 5,5, Fischer 5, Schenk 6,5, Achenteh 6 (80. De Kogel -); Chirivella 6, Crowley 5,5, Duits 6 (80. Rexhepi -), Ritzmaier 6; Antonia 5, Hendriks 5,5.

Arbiter: Manschot 5,5

Man van de wedstrijd: Na een droogte van tweeënhalve maand bewees Fran Sol tegen Go Ahead Eagles het scoren nog niet verleerd te zijn. De Spaanse aanvaller haalde een passnauwkeurigheid van 89% en werd door zijn goal de eerste Spanjaard deze eeuw met dubbele cijfers in een eredivisieseizoen.

Feyenoord – FC Utrecht 2-0

Feyenoord: Jones 6; Nieuwkoop 6, Botteghin 7, Van der Heijden 7, Kongolo 6,5 (83. Woudenberg -); Toornstra 7, El Ahmadi 8, Vilhena 7; Berghuis 6,5 (83. Kuyt -), Jørgensen 7 (85. Kramer -), Elia 7,5.

FC Utrecht: Jensen 7, Troupée 5,5, Leeuwin 5,5, Janssen 6, Conboy 6 (45. Hardeveld 6 -); Brama 6, Amrabat 7,5, Ayoub 5,5, Barazite 6,5 (67. Labyad -); Haller 5,5, Kerk 6 (82. Zivkovic- ).

Arbiter: Higler 6

Man van de wedstrijd: Juist nu Feyenoord zijn leider zo hard nodig had, stond Karim El Ahmadi er ook. Met vijf succesvolle tackles en vier prima intercepties heerste de Marokkaans international weer als vanouds op het Rotterdamse middenveld. Onder zijn aanvoering boekte Feyenoord misschien wel de kampioenszege.

FC Groningen – PEC Zwolle 5-1

FC Groningen: Padt 6; Davidson 6,5, Memisevic 6, Van Nieff 6,5, Hiariej 6,5; Drost 7, Bacuna 6, Jenssen 6; Idrissi 6,5 (87. Tibbling -), Mahi 7 (75. Hrustic -), Linssen 7,5 (68. Sörloth -).

PEC Zwolle: Van der Hart 5; Van Polen 4,5, Marcellis 5, Bouy 4 (46. Verdonk 5), Warmerdam 4,5; Holla 5, Saymak 4,5 (66. Israelsson -), Menig 4,5; Thomas 4,5, Mokhtar 4,5 (71. Nijland -), Brock-Madsen 5.

Arbiter: Van den Kerkhof 6,5

Man van de wedstrijd: Slechts 38 minuten had Bryan Linssen tegen PEC Zwolle nodig om wederom twee treffers aan zijn productie toe te voegen. Met acht goals in zijn laatste zes competitieduels is de rappe aanvaller de absolute man in vorm bij FC Groningen.

Ajax – SC Heerenveen 5-1

Ajax: Onana 6,5; Veltman 6,5, Sánchez 6,5, De Ligt 7, Viergever 6,5 (69. Zeefuik -); Schöne 6,5, Klaassen 7 (69. Van de Beek -), Ziyech 7 (84. Nouri -); Neres 6, Dolberg 6,5, Younes 6,5.

SC Heerenveen: Mulder 6; Marzo 5,5, St. Juste 4,5, Faes 3,5, Bijker 4,5; Van Amersfoort 6, Schaars 6 (60. Thorsby 5), Kobayashi 5; Slagveer 5 (63. Ødegaard -), Ghoochannejhad 6,5, Larsson 6,5 (78. Zeneli -).

Arbiter: Makkelie 7

Man van de wedstrijd: Na de uitstekende wedstrijd tegen Schalke 04 bleef captain Davy Klaassen tegen SC Heerenveen gewoon met beide benen op de grond staan. Hard werken, scherp in de omschakeling, en net als in de Europa League weer een doelpuntje meepakken. Als een echte aanvoerder nam Klaassen zijn team in de Arena op sleeptouw.