Clubs: directeur KNVB moet van buiten komen, De Jong uit beeld

,,We willen eerst ons eigen huis op orde brengen'', zegt Erik Mulder, één van de twee zittende leden van de raad van commissarissen van de KNVB, tegen het ANP. ,,We zoeken daarom iemand met ervaring in het clubvoetbal, die weet hoe de lijntjes lopen en direct inzetbaar is. Deze persoon gaat zich bezig houden met het veranderingsproces binnen onze organisatie. Ik denk dat hij daar een periode van ongeveer twee jaar voor moeten uittrekken.''

Twee opdrachten krijgt de nieuwe man. Naast veranderen is dat verbinden. De adviseurs benadrukken dat de focus moet liggen op samenwerking tussen de KNVB, het betaald- en amateurvoetbal. Mulder: ,,De directeur moet bovendien gezichtsbepalend zijn én het vertrouwen binnen alle geledingen terug zien te winnen. Want vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard.'' Het is volgens Mulder zeker niet de bedoeling dat de persoon in kwestie zichzelf op termijn overbodig maakt. ,,In elke structuur hebben we een directeur nodig.''