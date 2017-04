Cocu: Dit is extreem teleurstellend

Anderhalve week geleden morste PSV ook al punten tegen FC Twente. Ook toen moesten de Eindhovenaren in de slotfase een tegentreffer slikken. Cocu gaf ook uitleg over de reservebeurt van spits Luuk de Jong. Die passeerde hij voor het eerst in drie jaar in een competitieduel. ,,Jürgen Locadia is momenteel in vorm en Luuk is dat minder. Vandaar mijn keuze. Luuk ging daar trouwens professioneel mee om. Je hebt kunnen zien dat hij uitstekend inviel. Ik ben ook tevreden over Locadia. Hij brengt altijd veel energie in de wedstrijd.”