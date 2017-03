Cocu maakt zijn spelers groot compliment

Ron Jans krijgt regendouche na winst op Vitesse

23:26 Ron Jans beleefde met PEC Zwolle een prima avond tegen Vitesse (3-1), maar kreeg na afloop toch een koude douche. De trainer had er even geen rekening mee gehouden dat het de hele wedstrijd had geregend en dat zich op de dug-out een enorme plas water had gevormd.