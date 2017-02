Cocu: Van Ginkel wist dat hij de penalty ging nemen

Cocu was niet tevreden over de eerste helft. ,,We begonnen slecht en dat begon al vanaf de aftrap. Ondanks de 1-0 voorsprong vond ik dat we niet goed in de passing zaten. Dat zal wel moeten tegen een ploeg die defensief speelt. De bal ging niet snel genoeg rond en niet volgens het niveau dat we gewend zijn."