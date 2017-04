Cocu wil méér na tiende zege in elf wedstrijden

,,We hebben vanavond een volwassen duel gespeeld", vond Cocu na het treffen met Sparta. "Het is jammer dat we de 0-3 en 0-4 niet maken. Er zat een bijzonder moment met buitenspel bij, zal ik maar zeggen." Cocu doelde daarmee op de fout van scheidsrechter Makkelie, die Jürgen Locadia na nota bene een terugspeelbal van Sparta terugfloot. Het kostte PSV een vrijwel zekere goal, omdat Locadia op de paal schoot en Marco van Ginkel daarna vanaf de zestien de bal voor een leeg doel voor het inschuiven had.

Cocu was te spreken over de inbreng van Locadia, die voor het eerst sinds augustus een basisplek had. Hij complimenteerde de hele ploeg. "Alleen in de beginfase hadden we het even lastig. Daarna hebben we de wedstrijd in handen genomen."