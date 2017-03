Danny Blind gaat zichzelf 'spiegel' voorhouden

,,We hebben een heel slechte prestatie geleverd, dat is duidelijk. Ik weet niet waarom we zo slecht begonnen aan deze wedstrijd. We liepen tegen de 1-0 aan, en daarna konden we het niet meer omdraaien. We voetbalden stroef. We hebben ook nauwelijks kansen gecrëeerd. Ik zoek de schuld bij mezelf. Achteraf gezien was het geen goede keuze om De Ligt op te stellen, maar dat is achteraf. Dit was mijn verantwoordelijkheid.''



,,Of ik de ploeg nog aan het voetballen krijg? Daar moet ik over nadenken'', zei Blind. ,,Ik gooi het bijltje niet nu erbij neer. Ik ben ongelooflijk teleurgesteld, te meer omdat ik al maanden een goed gevoel had over deze wedstrijd. Dit valt koud op m'n dak, ik trek het me aan. Dus is het logisch dat ik mezelf een spiegel voorhoud.''