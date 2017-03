Danny Blind: Weinig PSV’ers, dat zegt wel iets

Door Sjoerd Mossou ,,Ik heb er ook wel eens zeven in mijn groep gehad,’’ aldus Blind. ,,Deze keer ligt dat anders, en dat heeft ook met een factor als vorm te maken natuurlijk. Wat dat betreft zegt het wel iets over de periode die PSV doormaakt, ja.’’ Ramselaar debuteerde in november onder Blind, maar valt nu buiten de selectie. ,,Dat vond ik nog best een lastige,’’ aldus Blind. ,,Bart is gewoon een goede speler, en een goeie jongen om erbij te hebben bovendien. Het zegt wel iets dat hij ook heel graag in Jong Oranje wil spelen. Maar hoe dan ook: zijn tijd komt echt nog wel.’’

Luuk de Jong is al maanden uit vorm, terwijl ook Pröpper een wat mindere fase doormaakt. ,,In het geval Pröpper was het een keuze tussen hem en Jens Toornstra. Dat is ook een goed teken: blijkbaar hebben we dat soort keuzes te maken inmiddels.’’



Blind volgt de titelrace in de eredivisie op de voet. ,,Natuurlijk heb ik 26 jaar bij Ajax gewerkt, dan ben je ook een beetje een Ajacied. Maar ik zou het, echt waar, ook hartstikke mooi vinden als Feyenoord het wordt. Alleen de titelrace zelf al is mooi om te volgen. Er zit spanning op, dat is alleen maar goed. Hoe meer wedstrijden onder druk, des te beter.''