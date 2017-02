De Graafschap wil Van Lingen als commissaris voetbalzaken

Bert van Lingen (71) is door De Graafschap gevraagd om zitting te nemen in de raad van commissarissen. De Doetinchemse eerstedivisionist wil dat de oud-trainer de portefeuille ‘technische zaken’ gaat beheren.

Van Lingen moet een hiaat opvullen bij De Graafschap. De raad van commissarissen ontbeert kennis op voetbalgebied en mist zo de controle op het technische beleid van de Superboeren die een dramatisch seizoen doormaken in de eerste divisie. Van Lingen moet op De Vijverberg een klankbord worden voor technisch manager Peter Hofstede en hoofdtrainer Henk de Jong.

Rinus Michels

De gepensioneerde Van Lingen heeft een grote staat van dienst in het Nederlandse profvoetbal. Hij was jarenlang in dienst van de KNVB. Als assistent-trainer van Rinus Michels vierde Van Lingen in 1988 in West-Duitsland het grootste succes van het Nederlandse voetbal door Europees kampioen te worden.

Als assistent van Dick Advocaat maakte Van Lingen ook het WK in 1994 in de Verenigde Staten mee. Na die periode bleef hij lange tijd met Advocaat samenwerken. Zo assisteerde hij de ‘kleine generaal’ bij Glasgow Rangers, Zenit Sint Petersburg, opnieuw Oranje (2004) en later ook bij de nationale teams van België, Rusland en Servië. De laatste klus van Van Lingen was bij het Engelse Sunderland, waar hij tot 2015 opnieuw de assistent van Advocaat was.