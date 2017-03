De Kogel: 'Misschien is het goed voor me geweest, even in de luwte'

Hij gleed uit, maar stond weer op. De wijze waarop Leon de Kogel vlak voor tijd de 2-2 maakte, had een symbolische waarde. De topscorer van weleer kwakkelt al het hele seizoen, maar gisteravond was het dan eindelijk raak in het uitduel met SC Heerenveen. ,,Dit betekent voor mij het einde van een moeilijke fase”, zei de spits van Go Ahead Eagles zichtbaar opgelucht.

Door Roy Heethaar

De Kogel wisselde dit seizoen magere optredens af met blessures en ziektes. Zo werd hij een paar weken terug nog geveld door een hevig griepje, vlak nadat hij vader was geworden van zijn tweede zoontje.

Knagen

Zijn basisplaats is hij inmiddels kwijt aan Sam Hendriks, de maker van de 0-1 tegen de Friezen. Maar wellicht dat De Kogel vanuit een invalrol weer gaat floreren. ,,Misschien is het wel goed voor me geweest. Even in de luwte. Het gaat toch aan je knagen dat je zolang niet scoort. Maar het liefst speel ik natuurlijk elke minuut.”

Vanavond had hij aan tien minuten genoeg om Go Ahead aan een niet meer verwacht punt te helpen, als invaller voor captain Sander Duits. ,,Het heeft natuurlijk veel te lang geduurd, die eerste treffer van mij. Het was bovendien geen mooi doelpunt, maar dat zijn juist de lekkerste. En ook nog eens een heel belangrijke. Ze zeggen vaak over een spits: als de eerste erin ligt, volgen er meer. Daar geloof ik wel in.”

'Teringpubliek'

De clubtopscorer van vorig seizoen maakte zich in januari nog ongeliefd bij de eigen aanhang. De term ‘teringpubliek’ rolde over zijn lippen op het moment dat hij gewisseld werd in de thuiswedstrijd tegen AZ (1-3). Maar tegen Heerenveen was De Kogel de gevierde man en werd zijn naam luidkeels gescandeerd door de 200 meegereisde supporters van de Deventer club. ,,Dat doet me echt goed. Ik ben de fans erg dankbaar dat ze achter me zijn blijven staan. Voor mijn gevoel heb ik nu eindelijk een moeilijke fase achter me gelaten.”