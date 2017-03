De Koning dik tevreden: 'Ieder punt noodzakelijk nu'

Hans de Koning koestert het punt dat Go Ahead Eagles in de slotfase op bezoek bij sc Heerenveen veiligstelde . ,,Als je uit bij Heerenveen een punt pakt, dan moet je dik tevreden zijn. Ieder punt is voor ons noodzakelijk nu."

Door Johan Inan

De coach van Go Ahead zag zijn ploeg in de eerste helft verrassend de leiding nemen door de zesde competitietreffer van Sam Hendriks. ,,Die 1-0 was prettig omdat we met een goed gevoel de rust in gingen", zei De Koning na de 2-2 op de persconferentie. ,,We hebben ons in de eerste helft niet verstopt met vier aanvallers en goed voetbal op het middenveld."

Na rust kreeg Go Ahead een storm te verwerken. De Deventenaren leken aanvankelijk te bezwijken toen de trefzekere invallers Veerman en Slagveer het duel kantelden. De Koning: ,,We hebben in de rust aangegeven dat Heerenveen zou gaan komen en dat het kon gaan stormen. Die ploeg zette zoveel druk. Het was eigenlijk wachten op een doelpunt van hun kant. Veerman deed het slim en bij hun tweede goal is het sneu dat de goed spelende Groenbast bij hun steekbal net verkeerd staat. Dan hoop je dat het geen walkover wordt. In die fase kun je natuurlijk ook komen."

Waar Heerenveen-trainer Jurgen Streppel met zijn mutaties een ommekeer forceerde, had De Koning het laatste woord met de wissels. Eerste invaller Locigno gaf in de voorlaatste minuut voor, de als tweede ingebrachte Maatsen hinderde de doelman, waarna derde wissel De Kogel nog de verrassende gelijkmaker scoorde. ,,Gelukkig konden we nog dingen omzetten. Dit is een winstpunt voor ons. We hebben een moeilijke serie. We hebben Vitesse gehad, moesten vandaag tegen het sterke Heerenveen en spelen de komende weken tegen PSV en PEC. Op dit punt mag de ploeg trots zijn."