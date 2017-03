De Koning struikelt voor het eerst voor de eindstreep

Door Johan Inan

De Koning trad vorig jaar in dienst bij Go Ahead Eagles en loodste de club na een indrukwekkende opmars via de nacompetitie naar de eredivisie. Daarop kreeg hij een eenjarig contract voorgeschoteld. Op het hoogste niveau bleven de resultaten uit.

Halverwege het seizoen bezette de club uit Deventer de laatste plaats. Eind 2016 sprak voorzitter Edwin Lugt zijn zorgen uit over de povere resultaten. Dat schoot De Koning in het verkeerde keelgat. In de winterstop vond er ook een stevig onderhoud met de trainer plaats, waarna werd besloten het seizoen met hem af te maken.

Ook de start van 2017 verliep moeizaam. In de eerste drie duels pakte de hekkensluiter slechts één punt. De voor De Koning cruciale uitwedstrijd tegen NEC werd daarop gewonnen. Ook ADO Den Haag werd een week later verslagen. De Koning had daarmee niet alleen een zijn eerste ontslag ooit afgewend, ook leek hij met Go Ahead op weg naar een knappe ontsnapping.

De club gleed na een serie van vijf duels zonder winst in de afgelopen maand opnieuw van een veilige plek naar de bodem van de eredivisie. Daarop kreeg De Koning woensdagmorgen voor het eerst in zijn trainersloopbaan te horen dat hij niet langer de gewenste coach.

De Koning werd na zijn spelerscarrière keeperstrainer bij FC Twente en AZ, de clubs die hij eerder als doelman ook diende. In 2002 begon hij aan zijn eerste job als hoofdtrainer bij Fortuna Sittard. De geboren Rotterdammer trad in 2005 als interim-trainer kort in dienst bij FC Dordrecht. Een paar maanden later ging Top Oss met de coach in zee.