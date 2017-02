De Koning telde twaalf kansen: Voetbal is af en toe krom

Hans de Koning kon moeilijk bevatten dat Go Ahead Eagles na de strijd met Roda JC met lege handen stond. De coach telde twaalf kansen voor zijn ploeg, maar moest in de degradatiekraker uiteindelijk met 1-0 buigen voor de directe concurrent.

,,Deze sport is af en toe krom. We hebben geloof ik twaalf momenten gehad om een goal te maken”, telde Go Ahead-coach Hans de Koning, die voor rust Elvis Manu, Marcel Ritzmaier, Xandro Schenk en Jarchinio Antonia grote mogelijkheden om zeep zag helpen. Na rust zag Manu een subtiel wippertje van de lijn gewerkt worden door Roda-verdediger Ard van Peppen.

Sam Hendriks liet de grootste misser noteren door de bal voor leeg doel naast te werken. ,,Sam moest de bal niet aannemen maar meteen binnenprikken. Ik verwijt hem niets. Net als de rest. Ik ben trots op het voetbal, maar het ging vandaag om de knikkers. De drie punten waren top geweest."

De Koning wist vooraf dat Go Ahead Eagles na de zeges op NEC en ADO de voorbije weken ook concurrent Roda JC een enorme dreun had kunnen verkopen in Limburg. ,,We wisten dat we Roda bij een zege onder ons konden houden, ze verder op afstand konden zetten en dat we daardoor ook de komende weken iets konden incasseren. Als je dan zo onterecht verliest, doet dat ontiegelijk veel pijn."