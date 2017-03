De Koning weg bij Go Ahead

Braafheid en Ruiter maken weer minuten

21 maart Edson Braafheid en Robbin Ruiter hebben vanmiddag weer minuten gemaakt voor FC Utrecht. In een oefenwedstrijd tegen NAC Breda stond doelman Ruiter in de basis en verdediger Braafheid speelde de tweede helft. Door doelpunten van Nick Venema voor de Domclub en Cyriel Dessers voor de Bredase club eindigde het vriendschappelijke duel in 1-1.