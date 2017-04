De Ligt geniet weer als man van de wedstrijd

Door Daniël Dwarswaard

De rust die hij afgelopen week als invaller tegen Schalke en ook vandaag tegen Heerenveen uitstraalde op het veld, zit ook in zijn hoofd. Ondanks zijn dramatische debuut in Oranje tegen Bulgarije is de 17-jarige verdediger nooit in paniek geraakt.

,,Ik probeer er vooral sterker van te worden. Ik was toen in Oranje eerlijk gezegd wel bang om een fout te maken. Maar dat gevoel heb ik daarna niet meer gehad. Ook vandaag vond ik het weer fijn om te spelen.’’

De Ligt deed het goed en was belangrijk door de 2-1 te maken, een kantelpunt in de wedstrijd. Hij stoomde zelf op, gaf een prima pass op Kasper Dolberg en tikte vervolgens als een echte spits binnen. ,,Vroeger in de jeugd pikte ik ook wel mijn doelpuntjes mee. Maar toen stond ik nog op het middenveld. Het voelt echt goed om het team op deze manier te helpen’’, vertelt hij met een grote glimlach.