De Ligt: Het voelde alsof we een thuiswedstrijd speelden

Lastige wedstrijd

Europees op de kaart gezet

De Ligt baalde dus van de wedstrijd, maar was na afloop lovend over de sfeer in het stadion. Tienduizenden supporters van Ajax waren naar Stockholm afgereisd om hun club te steunen. ,,Het voelde alsof wij een thuiswedstrijd speelden. De supporters waren echt geweldig. Voor ons was dit toch allemaal nieuw. Alleen Davinson Sanchez heeft dit met Nacional ooit meegemaakt. Voor ons was het zeker een leerzame ervaring, maar daar heb je nu niks aan. Ja, we hebben een zilveren medaille, maar dat zegt met nu even helemaal niks. Misschien dat over een paar weken het besef komt wat we hebben neergezet, want we hebben Ajax toch weer Europees op de kaart gezet."