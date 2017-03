De Ligt jongste debutant bij Oranje sinds 1931

De Ligt veroverde afgelopen maand een basisplaats bij Ajax. Het talent maakte indruk, maar ging in de duels met FC Kopenhagen en Excelsior ook in de fout bij twee tegentreffers van de club uit Amsterdam. Hij krijgt van bondscoach Danny Blind rechts in het centrum van de defensie de voorkeur boven de linksbenige Wesley Hoedt. Ook Joël Veltman, tot dit seizoen centrumverdediger, start op de bank.



De Ligt schrijft geschiedenis. Hij is met zeventien jaar en 225 dagen de jongste speler ooit in een officiële wedstrijd van Oranje. Volgens databureau Gracenote waren maar drie voetballers jonger dan De Ligt toen ze voor het eerst in de nationale ploeg stonden. Jan van Breda Kolff (17 jaar en 84 dagen), Mauk Weber (17 jaar en 105 dagen) en Dé Kessler (17 jaar en 222 dagen) debuteerden ver voor de Tweede Wereldoorlog tijdens een vriendschappelijke interland van Oranje. Van Breda vierde zijn debuut in 1911, Weber in 1931 en Kessler in 1909.