De Ligt scoort op jongere leeftijd dan Cruijff

Nijhuis: Bij kleine overtredingen denk ik ‘toe maar’

19:15 Bas Nijhuis stond er na afloop glunderend bij. Naast hem vierde official Ed Janssen, die al even opgetogen was. ,,Ik heb veel grote clubs gefloten, maar dit was voor mij echt een heerlijke wedstrijd’’, zei de Tukker, die het ‘Hawkeye-doelpunt’ van Jeroen Zoet als de kers op de slagroomtaart zag.