Extern brokkelt het vertrouwen in de trainer af en manager Brands zorgde niet voor balans in de selectie. ,,Goed voetbal is achterwege gebleven en er is onvoldoende doorstroming vanuit de jeugd'', vindt De Mos. ,,PSV roest vast en er moet nieuw bloed komen. Een goede prestatie tegen Ajax kan dat niet meer veranderen. Er is te lang aangemodderd en PSV is er niet beter op geworden. Kijk eens hoe er gespeeld wordt? Het is altijd behoudend. Zelfs bij Jong PSV zie ik dat terug, neem me niet kwalijk, hoor. Bij Ajax worden spelers echt klaargemaakt voor de Arena en komen de talenten door. Bij PSV zie ik dat niet of onvoldoende gebeuren.''



Volgens De Mos, zelf ook ooit in zwaar weer als PSV-coach, is het tijdperk-Cocu onder te verdelen in een beginperiode, een middenstuk en een eindfase, die nu is aangebroken. ,,Vorig jaar werd PSV kampioen door het falen van Ajax. Daarvoor werd ook veel met de mantel der liefde bedekt. PSV moet bijblijven, maar heeft dit seizoen een stap terug gedaan. De ploeg is weggeblazen in de Kuip en Ajax is zich duidelijk aan het ontwikkelen.''