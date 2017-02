De spanning neemt toe bij Excelsior

,,Je merkt dat er wat meer irritaties zijn”, zegt Henrico Drost, die de plaats van de geschorste centrumverdediger Jurgen Mattheij inneemt. ,,De spanning neemt toe. Maar dat hoeft helemaal niet zo erg te zijn. Misschien zijn we soms wel wat te lief voor elkaar geweest. Iemand de waarheid vertellen is prima, zolang we die maar niet de hersens in gaan slaan of verwijten gaan maken. Juist nu moeten we een groep blijven. Natuurlijk is dat lastiger nu de resultaten tegenvallen, maar we hebben elkaar hard nodig.”