'De trainer van Feyenoord is belangrijker dan de directeur'

,,Ik sta niet bekend als een jobhopper. De afgelopen 24 jaar heb ik één werkgever gehad. Ik ben hier niet gekomen om volgende maand of over twee jaar weer weg te zijn. Ik ga er uiteindelijk niet zelf over hoe lang ik hier mag zitten. Ik moet ook presteren. Maar wat mij betreft zit ik hier voor een langere periode.’’



De Jong, nu nog directeur bij de NOS, gaat bij Feyenoord dus normaal gesproken de overgang naar een nieuw stadion meemaken. Al verwacht hij dat de club zeker nog vijf, zes jaar in de Kuip zal spelen. ,,Het is echt een ingewikkeld dossier. Ik heb een Nijntje-cursus Teleac gehad van het nieuwe stadion, maar ik weet daar nog lang niet voldoende van. Als Feyenoord definitief de aansluiting wil hebben met de top van Nederland, dan zullen we me elkaar een stap moeten maken. En het lijkt er heel erg op dat je daar een ander onderkomen voor nodig hebt.’’



De geboren Delftenaar stelde zich bij zijn eerste optreden in de Kuip bescheiden op. ,,Ik weet nog lang niet alles’’, aldus De Jong, die naar eigen zeggen staat voor ‘coachend leiderschap’ en in de eerste plaats wil faciliteren. ,,Van mij zul je geen uitspraken horen over de opstelling van Feyenoord. De belangrijkste man van deze voetbalorganisatie is de trainer van het eerste. De spelers en de technisch directeur zijn ook belangrijker dan de algemeen directeur.’’