De Vrij komt fit bij Oranje

Oranje komt vanavond om 20 uur bij elkaar in Noordwijk. Het wordt het eerste samenzijn in ruim vier maanden. De laatste interland was die van half november in en tegen Luxemburg (1-3 zege). Oranje traint morgen (dinsdag) voor de eerste keer in aanloop naar Bulgarije – Nederland van zaterdag in Sofia. Met dat duel wordt de WK-kwalificatiereeks hervat, waarin Oranje momenteel tweede staat achter Frankrijk.