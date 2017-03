De Vrij vliegt niet mee terug met Oranje

Robben ziet niets in vertrek Blind, is er zelf niet bij tegen Italië

0:17 Arjen Robben ziet niets in een vertrek van Danny Blind bij Oranje. ,,Want dan moet ook de nieuwe bondscoach het met dezelfde spelers doen'', zei de aanvoerder, die ook vertelde er dinsdag 'in principe' niet bij te zijn in het oefenduel met Italië