De weg naar de afgrond voor Danny Blind

Door Tijani Goullet

3 september 2015: Nederland-IJsland 0-1

Oranje ging een jaar eerder in Reykjavik al onderuit tegen IJsland. Danny Blind was toen nog de rechterhand van bondscoach Guus Hiddink. De uitnederlaag werd gezien als een blamage. Blind debuteerde in de return tegen IJsland. Van onderschatting was geen sprake meer. Toch draaide het uit op een rampavond. Na de rode kaart voor Bruno Martins Indi na een dik halfuur spelen ging het helemaal mis in de Amsterdam Arena: 0-1. Door de nederlaag had Oranje plaatsing voor het EK niet meer in eigen hand. ,,We richten ons nu op de play-offs'', zei Blind na zijn mislukte debuut als bondscoach.

Volledig scherm © PICS UNITED

Volledig scherm © VI IMAGES /

Volledig scherm © AP

6 september 2015: Turkije-Nederland 3-0

Slechts drie dagen na het echec tegen IJsland moest Oranje opnieuw aan de bak. Alleen winst telde tegen Turkije. Maar het Nederlands elftal werd - zonder Arjen Robben en Wesley Sneijder - compleet weggespeeld in Konya. Oranje wist vooraf dat een gelijkspel genoeg zou zijn om de derde plek – die recht gaf op de play-offs - te behouden, maar keek binnen een halfuur al tegen een 2-0 achterstand aan. Uiteindelijk ging Nederland met een 3-0 van het veld. Blind: ,,Die nederlaag tegen IJsland kon gerelativeerd worden. Dat was onze taak, want er ontstond al negativisme. We geloofden erin dat we de zwakke punten van de Turken konden vinden. We doen individueel niet onder voor onze tegenstanders, maar we zijn niet altijd even rijp.'' AD Sportwereld kopte een dag na het verlies: 'Te slecht voor het EK'. Uiteindelijk eindigde het Nederlands elftal op de vierde plaats achter Tsjechië, IJsland en Turkije.

Volledig scherm Cover AD Sportwereld op 7 september 2015. © AD Sportwereld

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © ANP Pro Shots

25 maart 2017: Bulgarije-Nederland 2-0

Het leek zo mooi: Matthijs de Ligt werd deze avond de jongste debutant ooit voor Oranje. Tegen Bulgarije was de Ajacied slechts zeventien jaar en 225 dagen oud. Het droomdebuut werd een nachtmerrie voor De Ligt én voor Oranje. Uitgerekend de jongeling had schuld aan de openingstreffer van Bulgarije na slechts vijf minuten spelen en hij ging ook niet vrijuit bij de 2-0. Blind wisselde het jonkie in de rust voor Lazio-verdediger Wesley Hoedt. Ook met Wesley Sneijder en later Luuk de Jong lukte het Oranje niet om het Bulgarije moeilijk te maken. Na afloop zocht bondscoach Danny Blind de schuld bij zichzelf. ,,Ik ben hier verantwoordelijk voor. Het zal anders moeten.'' Blind kondigde aan dat hij gaat nadenken over zijn functioneren en zijn positie. ,,Dat zal mijn werkgever ook gaan doen. Het is logisch dat de KNVB ook gaat nadenken, daar zijn de mensen die beslissingen moeten nemen voor.'' En die beslisten dat Oranje verder moet zonder Danny Blind.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Volledig scherm © ANP Pro Shots