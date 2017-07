Dennis Bergkamp: Het is een enorm lulverhaal geworden

Volgens Bergkamp werden die verhoudingen op scherp gezet tijdens de evaluatie over het seizoen, waar hij zelf niet bij was. ,,Ik heb later begrepen dat het ook over de staf ging. Overigens had Hennie Spijkerman oktober vorig jaar al aangegeven dat hij niet gelukkig was met zijn rol in de technische staf. Hij kon zijn ei niet kwijt. Dus spraken we af dat Hennie volgend seizoen Marcel Keizer zou gaan bijstaan bij Jong Ajax. Dat was kennelijk niet genoeg. Kijk, het beleid van Ajax is ingesteld op mensen in hun kracht laten werken. Als dat om wat voor reden dan ook niet gebeurt, gaan we een oplossing zoeken. Je kunt met mij prima de discussie aangaan. Graag zelfs. Ik heb met Peter ook heus weleens voetbalinhoudelijke discussies had. Maar die waren helemaal niet zo scherp.”