Dennis Haar nieuwe trainer van Jong PSV

Haar voerde de afgelopen week gesprekken met PSV-functionarissen en heeft de clubleiding in Eindhoven kunnen overtuigen. Hij is een zoon van oud-prof Martin Haar en bouwde in de jeugdopleiding van AZ een uitstekende reputatie op.

Haar heeft in Alkmaar een goed cv opgebouwd en was daarom gewild bij meerdere clubs. Hij kon onder meer naar PEC Zwolle en Go Ahead Eagles, maar koos voor de baan bij Jong PSV. Hij was in het seizoen 2011-2012 al assistent-coach en hoofdtrainer bij AZ.