Dit is waarom Heracles de punten zondag hard nodig heeft in De Kuip

Heracles Almelo zal zich zondag niet zomaar gewonnen geven wanneer Feyenoord in De Kuip probeert om alsnog het kampioenschap veilig te stellen. De huidige nummer negen van de eredivisie is samen met Heerenveen en FC Groningen verwikkeld in een felle strijd om de laatste twee tickets voor de play-offs om Europees voetbal.

Een plaats in het linkerrijtje van de eredivisie volstaat dit seizoen om de play-offs te halen. Twente staat weliswaar keurig zevende, maar is door het financiële wanbeleid van de afgelopen jaren uitgesloten voor Europees voetbal. Nummer zes Vitesse kan na het winnen van de bekerfinale rustig achterover leunen en is al zeker van een plaats in de groepsfase van de Europa League.

Utrecht en AZ hebben het ticket voor de play-offs in de eredivisie al te pakken. Dit zijn de scenario's voor de overige kandidaten.

Heracles Almelo

Heracles krijgt van de drie concurrenten de moeilijkste wedstrijd op de slotdag, maar zal hopen te profiteren van de kampioensstress bij Feyenoord. De Almeloërs hebben alles in eigen hand, want een gelijkspel volstaat om de play-offs te halen.

Een gelijkspel is mogelijk desastreus voor Feyenoord. De Rotterdammers hebben slechts één puntje voorsprong op Ajax. De Amsterdammers gaan zondag op bezoek in Tilburg bij Willem II.



Vorig jaar won Heracles het toetje van het seizoen, door in de finale van Utrecht te winnen. Het leverde de ploeg van John Stegeman een ontmoeting met het Portugese Arouca op. Daarin bleef Heracles ongeslagen (1-1, 0-0), maar kwam door een tegentreffer in het eigen Polman Stadion toch snel een einde aan het Europese avontuur.

Heerenveen

Sc Heerenveen staat er op papier het beste voor, al treffen ook de Friezen een tegenstander waarvoor nog heel veel op het spel staat. NEC, dat zeventiende staat en móet winnen om nog op de veilige vijftiende plaats terecht te kunnen komen, is de tegenstander in het Abe Lenstra Stadion. Heerenveen heeft evenveel punten als Heracles en bovendien een beter doelsaldo. Bij minimaal een gelijkspel is een plaats in de play-offs een feit.

FC Groningen

Volledig scherm FC Groningen speelde met 1-1 gelijk tegen PSV. © ANP Pro Shots Voor Groningen is de opdracht zondag simpel: winnen en dan hopen dat de concurrentie het laat afweten. De ploeg van trainer Ernest Faber gaat op bezoek bij FC Twente, waarvoor al een hele tijd niets meer op het spel staat. Groningen heeft drie punten minder dan de rivalen, maar is verre van kansloos. Met een doelsaldo van +2 is een zege voor de huidige nummer tien van de Eredivisie automatisch genoeg om van een nederlaag van Heracles (0) of Heerenveen (+3) te profiteren.

Kwalificatieronde

De winnaar van de play-offs in de eredivisie plaatst zich voor de tweede kwalificatieronde van de Europa League. De hoogste geplaatste club begint altijd met een uitwedstrijd en mag het daarna thuis proberen af te maken.

Speeldata:

Halve finale: 17 en 20 mei (bij huidige stand: Heracles - FC Utrecht en Heerenveen - AZ)