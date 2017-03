'Dit succes hadden we nodig als team'

Toch keek Nienhuis, net als trainer Sipke Hulshoff, ook met een trots gevoel terug op het bekeravontuur van Cambuur. ,,Ik ben ontzettend trots op deze groep”, zei Hulshoff. ,,Het halen van de strafschoppen was voor ons het maximaal haalbare. Toen AZ twee keer miste, dacht ik: dit wordt onze avond. Normaal gesproken is Jurjan Mannes (vlak voor tijd voor de strafschoppen ingevallen, red.) een zekerheidje. Wat kan ik de jongens verwijten? AZ was zeker in de tweede helft en de verlenging de betere ploeg. Onze keer was de beste man van het veld. Dat zegt genoeg.”



,,We zitten momenteel in een heel moeilijke periode als team”, zei Rens van Eijden, de AZ-verdediger die in de verlening een rode kaart kreeg. ,,We krijgen veel mogelijkheden, maar maken onze kansen niet af. En toen-ie eindelijk binnenviel, werd het doelpunt afgekeurd. Dan kun je wel door de grond zakken. We hadden ook veel moeite met de penalty’s, maar hebben deze wedstrijd uiteindelijk verdiend over de streep getrokken.