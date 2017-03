Doelman Jones onzeker voor thuisduel met AZ

Geen CL-finale meer voor Boonman: 'Maar we hebben onze jongen nog'

17:01 Als assistent-scheidsrechter stond Angelo Boonman (37) met de beste voetballers ter wereld op het veld, maar de laatste tijd ontbrak zijn naam bij de aanstellingen. De ziekte van zoon Devano (11) heeft zijn carrière en het leven van zijn gezin een andere wending gegeven. ,,Op 24 mei 2014 stond ik langs de lijn bij de Champions League-finale’’, vertelt Boonman. ,,Een maand later zaten we in de ambulance naar Gent.’’