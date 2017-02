Dolberg dan maar voor de pingels?

Keeperstrainer Carlo L’Ami, die zich buigt over het lijstje penaltynemers, kan weer gaan puzzelen. Klaassen: ,,Ik zal er voorlopig niet meer op staan. Dit was gewoon een slechte strafschop klaar.’’ Terwijl Vitesse-keeper Eloy Room nooit eerder een penalty wist te stoppen. ,,Echt waar? Jemig, ook dat nog’’, zegt Klaassen.

De vraag is wie het nu moet gaan doen. Kasper Dolberg, toch bekend om zijn koelbloedigheid, mocht er in Ajax-shirt nog nooit eentje nemen. Klaassen: ,,Kasper? Ja, daar hebben we ook over gesproken. Volgens mij kan hij dat wel. Maar goed, ik ga dat hier nu niet even beslissen.’’