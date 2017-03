Dolberg ziek en geblesseerd terug naar Ajax

Kasper Dolberg verlaat de Deense nationale ploeg en keert terug naar Ajax. De spits is ziek en kampt bovendien nog steeds met een liesblessure, die hij bij Ajax in het EL-duel met FC Kopenhagen opliep.

Dolberg heeft volgens de Deense voetbalbond 39 graden koorts en heeft last van keelpijn. Daarom komt hij zondag niet in actie in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Roemenië. Dolberg keert morgenochtend terug naar Amsterdam.

Marcus Ingvartsen (FC Nordsjaelland) is opgeroepen als vervanger.

Dolberg ontbrak zondag al in de uitwedstrijd van Ajax tegen Excelsior (1-1). Trainer Peter Bosz had graag gewild dat zijn Deense aanvaller in Amsterdam zou revalideren, maar hij is opgeëist door de nationale ploeg. De medische staf van Denemarken wilde zelf onderzoeken hoe ernstig de schade is.