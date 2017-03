'Doodzieke' schlemiel Barto: Ik weet dondersgoed wat ik heb gedaan

Streppel grapt: Ik zou Ødegaard als statement moeten passeren

2 maart Heerenveen-trainer Jurgen Streppel is bijzonder ontstemd over berichten die uit Spanje over zijn komen waaien met betrekking tot Martin Ødegaard. In het contract van de huurling van Real Madrid zou een bijzondere clausule staan. Heerenveen zou de winnaar van de Champions League elke keer veertigduizend euro moeten betalen als hij niet wordt opgesteld.