DOS-legende Tonny van der Linden (84) overleden

Van der Linden kan in Utrecht probleemloos in het rijtje Marco van Basten, Wesley Sneijder en Gerald Vanenburg worden geschaard. Onder de Utrechtse voetballiefhebbers, zij die fan waren van DOS, Elinkwijk en Velox en nu fan zijn van FC Utrecht, is hij zelfs de beste aller tijden. Dat komt ook doordat Van Basten, Sneijder (ook als jeugdspeler begonnen bij DOS) en Vanenburg nooit als profvoetballer actief waren in Utrecht.



De palmares van Van der Linden is ongeëvenaard. Hij staat nog altijd op de vijfde plek ooit van de topscorers aller tijden in de eredivisie. Met 208 doelpunten hoeft Van der Linden alleen Willy van der Kuylen (311), Ruud Geels (265), Johan Cruijff (215) en Kees Kist (212) voor zich te dulden op de alltime-ranglijst. Maar de in Zuilen geboren Van der Linden laat andere Utrechtse voetbaliconen, onder wie Leo van Veen (173), Willem van Hanegem (126), Marco van Basten (128) en John van Loen (104), ver achter zich op de topscorersranglijst.



Van der Linden is niet alleen actief bij DOS. Hij sluit zijn loopbaan als 37-jarige in 1970 af als aanvaller van Elinkwijk, vlak voordat die club met DOS en Velox opgaat in FC Utrecht. Na zijn loopbaan bouwt hij onder trainer Hans Kraay, een andere Utrechtse voetbalicoon, af bij de amateurs van Elinkwijk.



Van der Linden kwam tussen 1957 en 1963 24 keer uit voor Oranje, waarin hij zeventien keer scoorde. Zijn eerste interland was op 30 januari 1957 tegen Spanje. Hij sloot zijn interlandloopbaan af tegen Luxemburg, op 11 september 1963.